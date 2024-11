Val-de-Ruz Expo fait le plein

Au vu de l’engouement des commerçants de la région, un autre lieu pour accueillir le salon est-il envisageable ? « Non. Quand on voit les infrastructures qu’on a dans la région, on est vite à l’étroit. Trouver des locaux avec de la place autour, sans oublier les parkings, c’est compliqué », explique Pierre-André Glauser.





Un comité renouvelé qui mise sur la proximité

Le comité d’organisation, composé de quatre personnes entièrement bénévoles, a été renouvelé. Pierre-André Glauser et Olivier Sauser, déjà présents, ont été rejoints par Gregory Aellen et Sandra Cuche. Ce qui a aussi donné un nouveau souffle à l’évènement, pense Pierre-André Glauser. « On est un comité jeune et dynamique. Tout le monde tire à la même corde, ça va de l’avant. Mes collègues connaissent aussi beaucoup de monde. Et on est aussi proche des exposants, on essaie d’être aux petits soins. »