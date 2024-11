Une nouvelle plateforme dédiée au tourisme d’affaires dans la région

Le tourisme d’affaires dispose désormais de son site dédié. Le site internet de Jura & Trois-Lacs propose depuis mardi d'un portail baptisé « MICE » pour meetings, incentives, conferences, events. Il s’adresse aux organisateurs d’événements professionnels et entend centraliser les informations nécessaires à l'organisation d'événements professionnels comme des séminaires, des conférences ou d’activités de groupes. Le site est mis à jour quotidiennement et présente un registre actualisé des lieux et de leur capacité. L’association Jura & Trois-Lacs souligne encore dans un communiqué transmis récemment que le secteur « MICE » représente une part importante du tourisme pour la région. /comm-tna