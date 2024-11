Le Locle : projet à 20 millions pour accueillir des entreprises

Les entreprises cherchant un nouveau toit auront bientôt une option supplémentaire au Locle. C’est en tout cas le souhait de la société Wimo Invest SA, basée à La Chaux-de-Fonds. Cette dernière a pour ambition de construire un « immeuble mixte », à la rue de France 87a, soit à la sortie de la Ville en direction du Col-des-Roches. Un projet conséquent, devisé à « environ 20 millions de francs », selon Wasfi Taher. Le président du conseil d’administration de Wimo Invest SA précise que les quatre étages et quelques 8'000 mètres carrés de surfaces industrielles exploitables du nouveau site, actuellement mis à l’enquête publique, seront destinés à l’accueil d’entreprises spécialisées dans l’horlogerie ou dans la microtechnique. « Ce n’est pas forcément des nouvelles sociétés, mais plutôt des entreprises qui cherchent plus de contrôle, de sécurité et de confort que dans leurs locaux actuels », précise Wasfi Taher.

Exemples à l’appui

Ce projet, qui comprendra aussi un parking souterrain, n’est pas une première du genre. Wimo Invest SA a, en effet, déjà finalisé deux immeubles destinés à l’accueil de sociétés, à la rue des Billodes au Locle, et aux Eplatures à La Chaux-de-Fonds. En revanche, ce projet est plus grand que les précédents. « Nous pourrions y accueillir jusqu’à dix entreprises, mais bien sûr, tout dépend de leur taille », ajoute Wasfi Taher.

D’ici l’été 2026 ?

La volonté de construction de ce nouvel immeuble ne date pas d’hier. Mais les premiers plans déposés en 2018 avaient été recalés après des oppositions de la part d’associations de protection de la nature en raison de la proximité entre le bâtiment et le ruisseau du Bied. Le projet a donc été déplacé de quelques mètres dans cette seconde mouture, afin de ne plus empiéter sur la zone de protection des eaux.

Selon Wasfi Taher, si le projet ne se heurte, cette fois, à aucune opposition durant la mise à l’enquête publique et qu’il peut aller de l’avant, les travaux pourraient commencer « en janvier ou février 2025 ». Ceux-ci devraient durer « environ 18 mois », conclut-il.

Autorités enthousiastes

Du côté de la Ville du Locle, on applaudit ce type de projet. Anthony von Allmen, conseiller communal en charge des finances et de l’économie, souligne l’importance de cette création d’espaces industriels « faute de quoi, une société, quelle que soit sa taille, risque de chercher des locaux adaptés ailleurs avec à la clef une perte tant fiscale que d'emplois pour la Ville ». Il explique également que ce genre de projet séduit les entreprises, car « ce n'est pas forcément évident pour une PME de se lancer seule dans un projet de construction par souci de ressources tant humaines que financières ». Enfin, pour ce qui est des infrastructures laissées vacantes par les sociétés qui déménagent, Anthony von Allmen souligne que « bien souvent cela permet de libérer des espaces pour d'autres sociétés, d'éviter la multiplication de petits projets ou d’adapter les anciens locaux pour d'autres affectations ». /gjo