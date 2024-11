Une médaille d’or pour Yvan Bally aux SwissSkills

Une médaille d’or neuchâteloise aux SwissSkills. Yvan Bally s’est illustré fin octobre à Schaffhouse. Le jeune installateur en chauffage de Fontainemelon âgé de 19 ans a décroché le 1er prix dans sa catégorie lors des championnats suisses de la technique du bâtiment. Cinquante-six candidats se sont affrontés du 23 au 27 octobre pour décrocher une médaille. Yvan Bally a obtenu son CFC cet été. Il a expliqué mardi dans « La Matinale » que les épreuves des SwissSkills ressemblaient aux épreuves de fin d’apprentissage. « Le but du chauffagiste est d’amener du chaud jusque dans les logements. La chaleur est amenée par des tuyaux en acier que l’on travaille d’une certaine façon pour pouvoir passer un peu partout. » Le jeune diplômé a tenu à remercier son formateur, l’entreprise Gabus, pour son soutien. « J’ai eu de très bons formateurs qui m’ont vraiment appris le métier. Et je pense que c’est un des grands points qui a fait la différence (ndlr : dans l’obtention de la médaille). J’ai été soutenu. » Yvan Bally a décidé de faire un apprentissage pour entrer rapidement dans la vie active. Le métier lui plait « parce qu’il est physique. Et j’aime bien aussi le côté technique. Il y a tout un côté où il faut réfléchir ». /sma