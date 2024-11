L’auberge de jeunesse réjouit Tourisme neuchâtelois

Une auberge de jeunesse à Neuchâtel : le Conseil général a débloqué lundi un crédit de 4'835'000 francs pour transformer le collège des Sablons. L’ancienne école comprendra 96 lits répartis en 24 chambres. Cette future réalisation permettra de mettre un terme à une saga qui dure depuis très longtemps. Pour ne pas dire trop longtemps. Neuchâtel a disposé d’une auberge de jeunesse jusqu’en 1996 avant que cette dernière ne soit fermée. Un projet visant à créer un tel établissement à la rue de l’Ecluse avait été abandonné en 2012. Directeur de Tourisme neuchâtelois, Yann Engel est persuadé que cette nouvelle offre hôtelière va correspondre à une attente : « Nous avons deux types de demandes. Il y a des personnes qui ne logent que dans les auberges de jeunesse. Et comme il n’en existe pas actuellement dans le canton, elles n’y viennent pas. Et puis il y a aussi une bonne partie de la clientèle qui est relativement jeune. C’est également la clientèle de demain. Il y a aussi les familles à la recherche d’hébergements des plus modestes », résume Yann Engel.