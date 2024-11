Promenade interreligieuse à La Chaux-de-Fonds

Un tel évènement est particulièrement important, car la religion est trop souvent utilisée pour diviser, note le groupe de dialogue interreligieux.

Si le bouddhisme jouit d’une image positive, les religions israélite et musulmane sont plus clivantes, notamment en regard du conflit en cours au Proche-Orient. Les organisateurs ne sont pas inquiets : « On va visiter les lieux des autres le cœur ouvert. Une fois qu’on entre dans le lieu, peu importe sa confession, on va le respecter. Les personnes qui n’ont pas envie de s’harmoniser ne vont pas venir. »