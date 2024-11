Une nouvelle vie pour l’ancienne Coop de Cortaillod

Il en sera bientôt fini de l’ambiance lugubre qui règne au numéro 19 de la rue de la Fin à Cortaillod. Dépouillé de son enseigne depuis décembre 2023, le bâtiment qui, jadis, abritait la Coop sera détruit et remplacé par 12 appartements de toutes tailles et par un parking souterrain privé, selon les informations publiées dans la dernière Feuille officielle. Aujourd’hui, on peut apercevoir les gabarits du futur bâtiment.

Seul bémol pour le conseiller communal de Cortaillod, Olivier Rochat : il n’y aura pas de surface de vente au rez-de-chaussée de la construction. La commune perd donc la présence du géant de la distribution. Mais celui qui est en charge de l’urbanisme à Cortaillod préfère voir la chose autrement : « On va pouvoir augmenter le nombre d’habitants du village, sans avoir à toucher à des surfaces agricoles. »