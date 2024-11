Quand le « Blaise-Cendrars » met les mains dans la technique

Ce seul jour de sensibilisation oriente parfois des futures carrières. Surtout chez les étudiantes, selon l’Académie suisse des sciences techniques. « On sait qu’il y a une pénurie de main d’œuvre [féminine] qualifiée dans les métiers techniques et de l’informatique, donc on fait en sorte d’avoir des intervenantes [lors de cette journée] », précise Edith Schnapper, responsable de la promotion et de la relève à l’Académie des sciences techniques. /vco