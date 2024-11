La Chaux-de-Fonds : les commerçants enterrent leur initiative, pas la hache de guerre

Le feuilleton entre les commerçants chaux-de-fonniers et leurs autorités politiques est loin d’être terminé. Les initiants qui voulaient soumettre toute suppression de place de parc ou création de zone piétonne au référendum obligatoire ont enterré leur texte ce jeudi, dix jours après le vote défavorable du Conseil général. Ils ne porteront pas l’affaire devant le Canton, malgré leur récolte de plus de 3'000 signatures valables. Mais ils annoncent – eux qui ont donné rendez-vous aux médias à côté du cimetière… – qu’ils reviendront à la charge bientôt. Ils ajoutent avoir créé l’Association de défense des commerçants chaux-de-fonniers, l’ADCC. Elle comporterait une vingtaine de membres. Son représentant : l’avocat chaux-de-fonnier Frédéric Hainard. « Le but de l’ADCC, c’est de défendre le commerce chaux-de-fonnier au sens large », assure-t-il. Pourquoi créer une troisième association en parallèle du CID et de l’AC ? Ces deux associations se sont déclarées « favorables à la suppression de places de parc et certains commerçants se sentent [par conséquent] non défendus », plaide Frédéric Hainard.