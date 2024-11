Les abattoirs, tout le monde connaît et sait à quoi ça sert. Pourtant, rares sont ceux qui ont déjà pu mettre le nez à l’intérieur pour voir ce qui s’y passe. C’est justement dans cet univers fait de couteaux, de hachoirs et de crochets qu’on vous emmène dans notre chronique économique « Cœurs de Métier ». Patrick Turberg, responsable des abattoirs Nyffeler à Moutier, aime à dire qu’il est boucher depuis son plus jeune âge. Fils de boucher, ce quinquagénaire au regard perçant et à la poignée de main franche n’a jamais imaginé une seule seconde faire autre chose de sa vie. Ce qu’il aime par-dessus tout dans son métier ? La variété des tâches. De l’abattage aux rayons du magasin, il y a en effet tout un tas d’opérations à effectuer comme le découpage, le désossage, le parage (action de dégraisser un morceau), le séchage, l’emballage, mais aussi beaucoup de nettoyage et de désinfection afin de garantir des installations propres et saines. Un métier exigeant et physique mais aussi très gratifiant. « Le plus grand plaisir, c’est à la fin de la journée quand on voit tout ce qu’on a fait », souligne Patrick Turberg.