L’apprentissage a toujours la cote dans le canton de Neuchâtel

En 2024, la formation professionnelle dans le canton de Neuchâtel, c’est 4'195 personnes en cours de formation. Un peu moins qu’en 2023 (4'269). Mais pour le canton, la tendance reste positive : sur 10 ans, cela représente plus de 200 contrats supplémentaires. Autre indicateur à la hausse, le nombre de stages en entreprise effectué par les élèves de 10e et 11e année continue de croître, « ce qui démontre l’intérêt des jeunes à découvrir une large palette de métiers ».

Parmi les chiffres présentés mercredi par le canton, il y a les effectifs du CPNE, pour la formation duale et à plein temps. À leur lecture, on constate que le commerce et la gestion continuent leur progression, au contraire des autres pôles, en particulier celui ayant trait aux technologies et à l’industrie. Une préoccupation pour un canton, en regard de son tissu économique.