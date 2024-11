Taxe d’étude en hausse : la HES-SO ne craint pas pour ses effectifs

Leurs études leur coûteront plus cher ! Mais ils ne comptent pas se laisser faire. Les étudiants et étudiantes de la HES-SO, la Haute École spécialisée de Suisse occidentale devront débourser 200 francs de plus pour leur taxe semestrielle, une augmentation de 40%. Une pétition contre cette décision circule dans les 28 sites de l’institution répartis sur les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud. Le texte a déjà réuni plus de 3’000 signatures. Pas de quoi faire trembler le comité gouvernemental qui regroupe des représentants de chaque canton fondateur. Il ne reviendra pas en arrière, assure son président, Christophe Darbellay.