Votation fédérale : suivez notre débat sur l’EFAS

La population est appelée à se prononcer, le 24 novembre prochain, sur la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (financement uniforme des prestations), combattue par référendum. Les prestations couvertes par l’assurance obligatoire des soins, en Suisse, ne sont pas couvertes de manière uniforme.

En modifiant la LAMal, le Parlement a décidé que toutes les prestations de l’Assurance obligatoire des soins (AOS) seront financées par les cantons et les caisses-maladie selon la même clé de répartition. Les cantons prendront en charge au minimum 26,9 % des coûts pour toutes les prestations et les caisses-maladie au maximum 73,1 %. Ce financement uniforme vise à diminuer les mauvaises incitations et à encourager les traitements ambulatoires et la collaboration entre médecins, thérapeutes, soignants et phar­maciens. Selon une étude de l’Office fédérale de la Santé publique, la réforme pourrait permettre d’économiser jusqu’à 440 millions de francs par an.