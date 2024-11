Mélissandre Gilliéron reine des jeunes boulangères

La meilleure jeune boulangère-pâtissière de Suisse romande et du Tessin est neuchâteloise. Mélissandre Gilliéron a remporté la finale de ce concours qui s’est déroulé dimanche 3 novembre dans le cadre du Salon suisse des goûts et terroirs à Bulle.

Dans le cadre du Swiss Bakery Trophy, les artisans du canton de Neuchâtel ont remporté 25 médailles, dont 6 en or. La Tarterie du Littoral a décroché le titre de champion cantonal avec trois breloques en or et trois en argent. /comm-cwi