Le marché de Noël de La Chaux-de-Fonds sème la discorde

L’installation des cabanons de Noël, va en effet chambouler l’organisation du marché qui se tient deux fois par semaine. L’an passé, les deux manifestations avaient réussi à se partager les lieux. Cette année, en revanche, la plupart des producteurs seront contraints d’utiliser la place de la Carmagnole. Pour le Groupement du Marché de La Tchaux, le GMT, ce déplacement est synonyme d’un manque à gagner de 20 à 30 % pour les stands. Certains en ont déjà fait l’expérience durant les travaux sur la place du Marché. Les titulaires d'un emplacement à l'année sont frustrés de devoir à nouveau quitter cet endroit seulement trois semaines après y avoir pu retourner.





Trois maraîchers abandonnés

Trois stands étaient censés rejoindre la place de l’Hôtel de Ville durant la période de l’Avent. Le problème est que cet endroit sera occupé par la tente de la trotteuse Tissot. Résultat des courses : les trois maraîchers se retrouvent donc sans emplacement et sans possibilité d’écouler leur marchandise durant une semaine et demie. Le GMT déclare dans un mail adressé aux autorités qu'il déplore cette situation, d’où le mécontentement exprimé. Le Groupement du Marché de La Tchaux demande une réponse des autorités d’ici au 12 novembre ; sans cela, ils envisageraient peut-être de lancer une pétition et de faire entendre leur voix dans les médias. /yca