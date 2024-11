Pas vraiment la retraite pour René Prêtre

C’est une retraite qui n’en est pas vraiment une pour René Prêtre. Le célèbre chirurgien d’origine jurassienne avait annoncé son retrait pour l’été 2022. Il souhaitait développer ses activités humanitaires au Cambodge et au Mozambique sous l’égide de sa fondation « Le Petit Cœur » tout en conservant deux ou trois opérations par semaine au CHUV. L’établissement hospitalier lausannois lui a toutefois demandé d’être davantage présent depuis quelques mois. Le spécialiste de chirurgie cardiaque pédiatrique retravaille ainsi presque à 100%. « Vous faites venir un autre joueur dans une équipe et ça ne marche pas toujours aussi bien qu’on le voudrait, même si la personne donnait des garanties », souligne celui qui a été le « Suisse de l’année 2009 ». René Prêtre précise qu’il s’agit d’un intérim et qu’une solution définitive devrait être trouvée l’année prochaine. En parallèle, René Prêtre poursuit son travail humanitaire avec sa fondation. Il revient ainsi d’un récent voyage en Afrique. René Prêtre a donné samedi une conférence à l’Eglise des Jésuites à Porrentruy avant de participer à une soirée de gala en faveur de son association « Le Petit Cœur » dans son village d’origine de Boncourt. Les deux événements étaient organisés par la Jeune Chambre internationale de Porrentruy. René Prêtre dit toujours revenir dans le Jura avec plaisir. « Je suis passé par les gorges du Pichoux parce que je trouve que c’est un endroit digne des meilleurs décors hollywoodiens », souligne le chirurgien.