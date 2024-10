Le nombre d'établissements publics à Neuchâtel n'est pas en baisse

Contrairement à ce que certaines fermetures de restaurants pourraient faire croire, les établissements publics ne sont pas en baisse dans le canton de Neuchâtel. Leur nombre s'élève actuellement à 1275, contre 1204 en 2019 avant la pandémie.

"On ne peut pas relever un effet direct de la pandémie de Covid-19 sur le nombre d'établissements et d'emplois dans le canton. Ceux-ci ont poursuivi une tendance haussière entre 2018 et 2022. Les emplois ont certes légèrement baissé en 2020 par rapport à 2019, mais une forte reprise s'est produite dès 2021", a indiqué mercredi le Conseil d'Etat en réponse à une interpellation de la députée (Vert-e-s) Barbara Blanc.

Le taux de rotation annuel des établissements publics est passé de 24% en 2013 à 10% en 2023, après dix ans de mise en œuvre de la nouvelle loi sur les établissements publics. "Malgré quelques fluctuations, le secteur de la restauration dans le canton de Neuchâtel a enregistré une croissance nette, y compris en ce qui concerne le nombre d’emplois, et cela même pendant la période de crise liée au Covid-19", a précisé le canton.

"Les informations relayées récemment dans les médias semblent plutôt refléter des variations normales du marché, sans lien direct avec les impacts de la crise sanitaire. Plusieurs établissements, qui ont annoncé leur fermeture récemment, ont trouvé un repreneur", a ajouté le Conseil d'Etat.