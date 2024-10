Les Lerreux toujours lézardés

En ce qui concerne le payement de ces travaux, Yann Klauser précise que les estimations de coûts sont en cours, et que la situation sera clarifiée « d’ici peu ».







Du changement pour l’avenir ?

Reste que la situation ne manque pas de faire réagir, par exemple du côté du monde politique. En mai dernier, le POP interpellait le Conseil communal de Val-de-Travers lors de sa séance de Conseil général, afin de demander que Trouble A ne se déroule pas sur le terrain des Lerreux, mais plutôt sur la place de Longereuse. Il faut dire qu’en 2023 déjà, le site avait été marqué après l’organisation de deux manifestations au même endroit. Et fin septembre, le POP interpella une nouvelle fois le Conseil communal en demandant à l’exécutif de ne pas injecter plus d’argent dans la réparation du terrain, et en limitant l’utilisation du terrain. Aujourd’hui, Philippe Vaucher, membre du POP Val-de-Travers ne peut que confirmer ses attentes envers la Commune. « Ce n’était pas spécialement une année sèche, c’était inévitable qu’il y ait des dégâts. Et un terrain de sport doit pouvoir être libéré pour le sport. »