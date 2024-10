Miss et Mister Fête des vendanges enfilent leur couronne

Ils joueront le rôle d’ambassadeurs durant une année. Marie Thiam et Sylvain Basilico ont été désignés Miss et Mister Fête des vendanges samedi soir. La cérémonie s’est tenue au Temple du Bas à Neuchâtel. Seize finalistes convoitaient ce titre : dix femmes et six hommes. Les deux lauréats seront en direct dans la Matinale RTN ce lundi vers 7h35. /comm-sbm