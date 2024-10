Cour scolaire végétalisée grâce au Muséum de Neuchâtel

Des espaces verts supplémentaires dans une cour scolaire. Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, en collaboration avec le Service du patrimoine bâti, l’Office des parcs et promenades et le Collège des Terreaux, annonce mardi avoir « conduit une réflexion quant au jardin qui jouxte l’institution ». Utilisé jusque-là occasionnellement à des fins pédagogiques, l’espace de verdure est à même de devenir un lieu « de ressources pour la petite faune et d’observations pour les élèves », indique la Ville. Les écoliers du collège voisins des Terreaux pourront ainsi profiter d’une nouvelle cour végétalisée, dès ce vendredi.

Dans le but de favoriser les insectes pollinisateurs dans ce nouvel espace, les essences du jardin ont été spécifiquement sélectionnées. L’étang a été recreusé et le chemin redéfini, alors que le revêtement en bitume a été remplacé par un sol végétal. Trois pommiers seront aussi plantés vendredi.

Dans une seconde phase, une collaboration avec la fondation Science et cité doit permettre d’élaborer, dans le cadre d’ateliers avec les élèves, des idées de dispositifs pour le reste de la cour. Les élèves seront encadrés par l'équipe des enseignants de sciences et de travaux manuels du cycle 3 des Terreaux, qui jouent un rôle actif dans le projet d'aménagement de la cour./ Comm-ATS