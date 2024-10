Opposée au cashless, elle renonce à vendre crêpes et saucisses aux Mélèzes

Lourdy Hampe ne vendra plus crêpes, gaufres et saucisses devant la patinoire des Mélèzes lors des soirs de match du HC La Chaux-de-Fonds (HCC). Dans un communiqué, son avocat, Frédéric Hainard explique que la commerçante renonce à son combat pour ne pas pénaliser tous les autres commerçants. C’est une décision du Département du développement territorial et de l’environnement du Canton de Neuchâtel (DDTE) qui est à l’origine de ce rebondissement. Le DDTE confirme avoir statué.





Conséquence inattendue

Selon l’avocat de la commerçante, le DDTE a décidé de suspendre la procédure en cours contre la privatisation du secteur des Mélèzes pour la saison actuelle du HCC et la prochaine, et ce en attendant que le Tribunal fédéral statue sur le premier recours de Lourdy Hampe, qui concernait la saison dernière. C’est bien ce que demandait Frédéric Hainard, sauf que la conséquence de ce verdict cantonal est inattendue : le maintien de l’effet suspensif dont bénéficie la commerçante rendrait en effet « interdite » toute privatisation de l’espace public jusqu’au verdict du TF. Autrement dit, aucun commerçant n’aurait le droit de vendre quoi que ce soit sous le régime actuel à partir de ce samedi et du match entre le HCC et Olten. Raison pour laquelle, selon Frédéric Hainard, Lourdy Hampe renonce à retourner aux Mélèzes après y avoir fait des affaires pendant 20 ans.





Le TF doit encore rendre ses verdicts

Frédéric Hainard précise encore que si le Tribunal fédéral lui donne raison, le HCC devra indemniser sa cliente à hauteur de dizaines de milliers de francs pour manque à gagner. Rappelons que Lourdy Hampe refusait de se mettre au système de cashless introduit en 2022, ce qui impliquait de verser 15% de ses recettes au club de hockey. Dernièrement, la commerçante a accepté selon son avocat d’abandonner le cash devant la patinoire des Mélèzes, mais le HCC aurait alors refusé, sauf si « Madame Hampe payait un montant de l’ordre de 20'000 francs pour la saison dernière », affirme Frédéric Hainard. Des conditions que la commerçante a refusées. /comm-vco