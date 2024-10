Nouveau parcours pour Môtiers Art

Quelques changements pour Art Môtiers 2026. La neuvième édition de l’exposition en plein air sera la première du nouveau comité, après environ 40 ans d’organisation par Pierre-André et Marie Delachaux. Une quinzaine de personnes travaillent déjà activement à cette prochaine manifestation, qui se tiendra de juin à septembre 2026. Depuis fin septembre, deux balades ont eu lieu à Môtiers et dans les environs afin de présenter le nouveau parcours à la soixantaine d’artistes présélectionnés pour la prochaine exposition.

L'itinéraire a été légèrement modifié, comme l’explique le président d’Art Môtiers Emil Margot. « Il va commencer à la gare de Môtiers et passer un petit peu plus de temps dans le village, même si on garde le côté urbain, forestier, mais aussi l’entre-deux. On va avoir une valorisation du prieuré de Môtiers, de l’église aussi, et du village qui longe le Bied. » Le parcours s’étirera ensuite jusqu’à la cascade de Môtiers et le plat de Riaux, avec une alternative pour les personnes à mobilité réduite qui profiteront elles, de longer le ruisseau môtisan avant de redescendre la Grande Rue.