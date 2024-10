Plus de 2'800 signatures pour une ligne de bus au Val-de-Travers

Mobilisation contre le nouvel horaire de la ligne 590 au Val-de-Travers. Ce vendredi, une pétition munie de 2'807 signatures a été remise à la Chancellerie à Neuchâtel. Elle a été lancée par cinq habitants des Verrières pour s’opposer à la réduction du nombre de bus entre le village et Couvet. Selon le nouvel horaire 2025 des transports publics, qui entrera en vigueur le 15 décembre de cette année, le nombre d’aller-retour diminuerait drastiquement, notamment le soir. Un projet d’horaire qui « isole les habitants de Saint-Sulpice, des Bayards et des Verrières », peut-on lire dans le texte de la pétition.

Au-delà de l’isolement pour les habitants de ces villages qui n’ont pas de voiture, c’est également la ligne transfrontalière avec Pontarlier qui sera très impactée. Les courses seront tout bonnement supprimées les week-ends et réduites de huit aller-retour à 2,5 par jour.

Les habitants des trois villages les plus impactés, Saint-Sulpice, les Bayards et les Verrières, se sont fortement mobilisés pour signer cette pétition, avec respectivement 31%, 35% et 43% de leurs citoyens qui ont paraphé le texte.

Les pétitionnaires, accompagnés d’un représentant de l’ATE Neuchâtel et de la Citrap, ont remis les signatures à la Chancellerie, mais également une lettre adressée au conseiller d’État en charge du développement territorial et de l’environnement, Laurent Favre. /comm-lgn