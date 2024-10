Récoltes dans le canton : ça aurait pu être bien pire

Prochaine récolte : celle des betteraves. Elles aussi sont impactées par la l’humidité et le frais. Et plus que sur la racine elle-même, c’est justement sur la récolte que la pluie a des répercussions, car les terrains sont gorgés d’eau. De plus, « la terre colle la racine et donc on a souvent, malheureusement, des déductions de volume », explique le directeur de la CNAV. Ce qui impact les charges des agriculteurs.