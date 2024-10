Les touristes français reviennent dans le canton

Les touristes français sont de retour ! Selon le bilan intermédiaire établi par Jura & Trois-Lacs, qui porte sur la période allant de janvier à août 2024, le nombre de nuitées hôtelières enregistrées dans la région est aujourd'hui de 606'331, contre 571'269 par rapport à 2019, année de référence d’avant Covid. Ce qui correspond à une augmentation de 6,1%.

C’est surtout le retour des touristes en provenance de l’Hexagone qui a largement contribué à compenser la baisse des nuitées indigènes : avec 55'022 nuitées sur le marché français, toujours entre janvier et août 2024, contre 51'389 sur la même période en 2023, ce qui constituait déjà une année record.

Rien que pour le canton, le directeur de Neuchâtel Tourisme, Yann Engel avance des chiffres éloquents du marché français : le nombre de nuitées des touristes de l’Hexagone a progressé de 26% par rapport à 2019 et de 8% en regard de l’an dernier : « Cette progression s’explique par différents facteurs. On a mis en place des actions de communication, donc payantes avec des journaux comme Le Monde ou Le Figaro », explique Yann Engel. « Et puis, nous avons aussi été très très présents au niveau des relations publiques. Le Monde a par exemple consacré une page au Pays de Neuchâtel, intitulé 48 heures à Neuchâtel. Nous étions également présents à la Maison Suisse lors des Jeux de Paris ».