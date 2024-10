La carte d’hôte cantonale devient numérique

Une seconde séance d’informations sur la numérisation de la « Neuchâtel Tourist Card » pour les hébergeurs du canton aura lieu le 11 octobre à Neuchâtel. Yann Engel se réjouit de voir que sur les quelque 450 hôtes du canton, 400 se sont inscrits pour l’une des deux soirées de présentation. Le directeur de Tourisme neuchâtelois précise que le rôle de son institution est d’informer, mais aussi de former les hébergeurs et musées partenaires, et de les épauler jusqu’à la mise en service de la NTC numérique au 1er janvier prochain. /lgn