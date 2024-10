Ça fourmille dans les vignes neuchâteloises

C’est une année particulière qu’ont vécu les vignerons neuchâtelois. La région a été beaucoup arrosée durant la belle saison, y compris ces derniers jours. Et puis la vendange arrive très tard. La famille Poret, qui a ses vignes et sa cave à Cortaillod, a commencé la récolte du raisin au début de cette semaine. Une quinzaine de personnes supplémentaires est venue prêter main-forte à Sophie et Martin. Sœur et frère, ils sont la sixième génération de Poret à s’occuper du domaine familial.

Le lancement de la récolte est un vrai soulagement. « C’est le moment de commencer, l’état sanitaire est en train de tourner, il y a quelques grains de pourriture », glisse Sophie Poret.