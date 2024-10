Loup : tirs d'effarouchement à l'examen à Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel va faire un essai pilote de tirs d'effarouchement du loup. Le conseiller d'Etat Laurent Favre, en charge de l'environnement, l'a dit mardi au Grand Conseil, à la suite d'une question de la députée Clarence Chollet (Vert-e-s) en lien avec un récent tir d'un jeune loup.

Les tirs d'effarouchement sont une « mesure délicate à mettre en place à large échelle » car ils doivent respecter la loi sur la chasse et celle sur les armes, même s'il s'agit de balles en caoutchouc, a ajouté Laurent Favre.

Un loup a été tiré sur un pâturage de La Chaux-du-Milieu dans la nuit du 19 au 20 septembre, à la suite d'une autorisation délivrée par le canton. « On ne peut pas être sûr à 100% que l'animal abattu est celui qui a tué les deux génisses, car on a pas encore reçu les analyses génétiques, mais on a pas tellement de doutes », a ajouté Laurent Favre.

Par ailleurs, les médias régionaux ont révélé que deux génisses ont été tuées ce week-end dans les environs de la Côte-aux-Fées. Une d'entre elles était sur territoire neuchâtelois et l'autre sur sol vaudois.

/ATS-cob