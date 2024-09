Deux génisses tuées par un loup

Deux cas de prédation probablement dus au loup. Le Service neuchâtelois de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) fait état de deux génisses tuées, l’une au Mont de Boveresse, dans la commune des Bayards, et l’autre au lieu-dit La Grangette, à La Côte-aux-Fées. La première bête a été retrouvée samedi matin, mais la prédation pourrait remonter à mardi dernier, selon Christophe Noël, chef du service. L’autre cadavre a été découvert dimanche et l’attaque remonterait quant à elle à la nuit de samedi à dimanche. « Une éventuelle décision de tir du loup est actuellement en discussion avec la Confédération », indique Christophe Noël.

Les attaques de loup sont communiquées aux agriculteurs, dans un but préventif, afin que ceux-ci soient particulièrement attentifs s’ils se trouvent dans les régions concernées par une prédation. /comm-sbm