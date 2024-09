L’Auberge d’Hauterive rouvre ses portes

Un gros défi

Trois espaces en un, environ quatre-vingt places en plus du bar, c’est un gros défi qui les attend alors comment vont-ils s’y prendre ? Sans se faire d’illusion, Gerardo Metta se veut optimiste. « C’est toujours un pari de se lancer en indépendants, mais si on a choisi de rester dans le canton de Neuchâtel c’est parce qu’on croit qu’il y a vraiment quelque chose à faire ici ». Bien décidés à collaborer avec les acteurs locaux, Gerardo Metta et son associé ne se placent pas en concurrents. « On veut amener quelque chose en plus dans ce cadre, sans pour autant voler les clients de autres établissements du coin ». Un autre défi que se donnent les deux associés et d’« ouvrir le monde de la cuisine gastronomique à celles et ceux qui n’ont pas forcément les moyens, en baissant les prix ». Et niveau rentabilité, comment peut-on se lancer dans un tel défi ? « C’est tout l’intérêt des trois lieux, explique Gerardo Metta. On n’est pas dans l’obligation de faire beaucoup de chiffre avec la partie gastronomique étant donné qu’on a la pizzeria et le bar ». Et pour le partage de la cuisine, les deux amis ne se font pas de souci. « Le pizzaiolo s’occupera des pizzas et le reste de l’équipe s’affairera à la préparation des plats gastronomiques. » Comme ils l’ajoutent, « On va se concentrer sur la qualité des produits et de la cuisine. On ne pourra pas offrir une carte à rallonge, mais c’est aussi l’intérêt ».