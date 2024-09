La Biennale du patrimoine horloger s’étend à St-Imier

Savoir-faire dévoilé

Durant le week-end à cheval sur les mois d’octobre et novembre, 150 visites guidées ou ateliers pratiques sont proposés au public dans plus de 30 entreprises. On notera de nouvelles arrivées comme Tudor-Kenissi au Locle, Schwarz Etienne et Schneider&Co à La Chaux-de-Fonds ou encore Arcofil et Groupe Froidevaux à Saint-Imier.Dans les manufactures horlogères et ateliers de sous-traitance, le savoir-faire n’est plus quelque chose qu’il faut jalousement garder secret. Certains aspects peuvent être dévoilés, explique Léonard Reichen. « Ça fait partie des campagnes marketing de ces marques ».