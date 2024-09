Neuchâtel présente sa stratégie en matière de développement durable

Une nouvelle loi dédiée au développement durable. Le Conseil d’État neuchâtelois a présenté vendredi après-midi sa stratégie pour répondre aux attentes posées par l’Agenda 2030 des Nations-Unies dans les dix ans à venir. Le gouvernement entend soumettre au Grand Conseil un projet de Loi sur l’action publique en vue du développement durable. Il vise une entrée en vigueur pour 2025. Le document doit permettre de « renforcer la culture de la durabilité au sein de l’administration », dans le domaine environnemental, social et économique, indique Ana Gonseth, déléguée au développement durable et climat.

Le gouvernement a défini huit champs d’action parmi lesquels, la consommation et la production, l’énergie et le climat, ou encore la cohésion sociale et l’égalité. L’administration, mais aussi les partenaires de l’État et la population neuchâteloise sont invités à intégrer ces objectifs.





Des instruments déjà en place

Dans son rapport, l’État de Neuchâtel liste quelques exemples d’instruments pour favoriser le développement durable. Le gouvernement prévoit de quadrupler le recours aux énergies renouvelables et mise notamment sur l’assainissement des bâtiments publics pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Sur le plan économique, l’État entend favoriser l’innovation, ainsi que la formation continue des adultes pour améliorer l’insertion professionnelle. Pour assurer la prospérité, il faut aussi améliorer encore l’attractivité du canton, selon le conseiller d’État Laurent Favre.

En termes de cohésion sociale et d’égalité, le gouvernement entend travailler sur l’inclusion des personnes vivant avec un handicap et continuer d’œuvrer à une meilleure égalité entre hommes et femmes, par exemple.

Pour financer ces divers éléments, le gouvernement mise sur les budgets ordinaires des services, mais aussi sur des crédits accordés au cas par cas. Une réserve dédiée au développement durable et dotée de 20 millions de francs figure également au budget 2025 et peut être sollicitée à 50% pour divers projets, a indiqué le conseiller d’État Laurent Favre.





Communiquer pour impliquer la société dans son ensemble

Pour mobiliser l’ensemble de la société et faire connaître ses objectifs, le Conseil d’État mise sur la communication. Une journée cantonale du développement durable sera organisée tous les deux ans et un prix visant à récompenser une réalisation particulièrement significative sera mis sur pied.

L’efficacité des mesures sera par ailleurs jaugée par divers indicateurs. Pour Ana Gonseth, « chacun dans son quotidien peut œuvrer pour plus de durabilité ». /sbm