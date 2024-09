Les allocations familiales augmenteront dès 2025

Bonne nouvelle pour les parents neuchâtelois. Les montants des allocations familiales seront revus à la hausse dès le 1er janvier prochain.

Les familles bénéficieront ainsi de 20 francs supplémentaires par enfant et par mois. Les allocations atteindront ainsi 240 francs mensuellement pour les deux premiers enfants et 270 francs dès le troisième bambin.

Quant aux allocations de formation, elles s’élèveront dès 2025 à 320 francs par mois et par enfant pour les deux premiers jeunes et à 350 francs par mois et par enfant dès le troisième écolier.

Le Conseil d’État a décidé de revoir les montants, inchangés depuis 2015, pour faire face à « la forte inflation et à une hausse des charges dans le budget des familles ». /comm-sbm