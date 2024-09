Le sport prend du galon au Locle

L’époque où le sport était traité entre deux dossiers quand le temps le permettait est révolue au Locle. Le Conseil général a donné jeudi soir son aval unanime à la création d’un bureau des sports et des infrastructures sportives. Jusqu’ici, c’était le voyer-chef, à 20% selon son cahier des charges, mais à 10% dans les faits, qui mettait la main à la pâte, soutenu administrativement par la secrétaire de direction du service de la voirie.

Au vu des projets qui sont prévus dans la Mère commune, notamment la transformation de la piscine, il fallait une structure plus pérenne. À partir du 1février prochain, une personne consacrera 60% de son temps à la promotion du sport, à l’organisation des manifestations sportives, au travail en réseaux avec des interlocuteurs au niveau local, régional et cantonal, aux installations sportives et au soutien des associations locales. Les autorités locloises ont une idée assez précise de cette perle rare. Et elle ne sera pas facile à trouver, admet le conseiller communal responsable notamment du sport, Michaël Berly. Le nouveau chef de bureau devra posséder des compétences en management du sport et en communication, ainsi des connaissances en matière de clubs et d’associations locales.