« Cœurs de métier » : Fabienne Clémence

« Cœurs de métier » prend le bus ce jeudi. Derrière son volant depuis 25 ans, Fabienne Clémence nous présente sa profession. La Jurassienne est devenue conductrice de bus, comme ses parents qui lui ont laissé la place pour les trajets scolaires en Haute-Ajoie. Désormais elle conduit un car qui peut accueillir une cinquantaine de passagers. « J’ai toujours aimé la conduite », confie l’employée de CarPostal. Elle apprécie surtout les grandes lignes, jusqu’à Fahy, Beurnevésin. Mais chaque heure, la conductrice peut être amenée à changer de trajet. « Ça évite la monotonie. A force de faire les mêmes choses, d’être répétitif, on peut perdre la concentration », explique Fabienne Clémence. Elle apprécie aussi le contact : « Il faut aimer les gens pour faire ce métier. » Et pourtant, lors de cet entretien, peu de personnes ont salué la conductrice en montant dans son véhicule. « On a l’impression qu'on est transparent au volant », regrette la quinquagénaire, sans se défaire de son sourire et de sa bonne humeur. /ncp