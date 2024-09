Budget de l’Etat 2025 : Bénéfice de 30 millions et nouvelle baisse d’impôts

Une bonne surprise à accueillir avec prudence. Le Conseil d’État neuchâtelois a présenté mercredi un budget bénéficiaire de 29,9 millions de francs pour 2025. Ce résultat, supérieur aux dernières années, permet « d’amortir 1% du découvert de l’État tout en assurant l’autofinancement à hauteur de 71% d’une importante enveloppe d’investissements de 147 millions », précise le Canton.

Le Canton souligne mercredi que ce budget positif est en partie dû à un contexte toujours marqué par la haute conjoncture, la baisse du chômage et des recettes fiscales élevées. Le Conseil d’État relève également que l’exercice 2025 « bénéficie d’une nette hausse des revenus perçus par le canton dans le cadre de la péréquation financière fédérale » et qu’il « tient compte d’une amélioration des perspectives en lien avec une reprise des versements ordinaires de la Banque nationale suisse ». La part au bénéfice de la BNS se monte par exemple à 26,8 millions de francs, alors qu’aucun versement n’avait été effectué ces deux dernières années.



Même si 2025 est abordé avec « sérénité », les autorités estiment que la prudence reste de mise au vu de l’absence d’influence que le canton a sur ces rentrées.





Baisse d’impôts proposée

Comme l’année passée, et au vu d’un nouveau budget positif, le Conseil d’État soumettra prochainement au Grand Conseil neuchâtelois une nouvelle baisse temporaire de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 1%. Une proposition, d’ores et déjà intégrée au budget 2025, qui a notamment pour objectif « de maintenir et améliorer l’attractivité du canton ».





Avenir plus sombre

Le gouvernement neuchâtelois a également présenté mercredi son plan financier 2026-2028. Et l’évolution des finances à moyen terme présente d’importants déficits, compris entre 30 et 50 millions de francs. Une situation qui doit inciter le Conseil d’État à « conduire une politique financière prudente afin de conserver suffisamment de marge (…) en cas de retournement conjoncturel ». D'autant que les coupes budgétaires annoncées récemment par la Confédération pourraient rapidement se reporter sur les cantons et, logiquement, sur leur budget. /comm-gjo