Le centre urbain des Docks va bientôt sortir de terre à La Chaux-de-Fonds

La seule partie non démolie des anciens entrepôts sera revalorisée pour accueillir le Centre archives et patrimoine commun à l’Etat et à la Ville. Les crédits sont sur le point d’être votés : le Conseil général se prononce ce mardi sur une enveloppe de plus de 13 millions de francs et le Grand Conseil dira la semaine prochaine s’il débloque une manne de plus de 40 millions de francs. /vco