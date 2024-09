Boudry dit oui aux projets de Singer

Singer avait besoin d’un feu vert officiel pour passer à la phase concrète de ses projets d’extension. L’entreprise spécialisée dans les cadrans horlogers l’a obtenu : lundi soir, le Conseil général de Boudry a accepté la modification partielle du plan d’aménagement local. Un rapport approuvé par 37 oui, 2 non et aucune abstention. L’agrandissement de plus de 3'500 m2 du site de production incluait une construction en zone agricole, ce qui a nécessité l’accord du législatif.

Budgété à 10 millions de francs environ, le projet va à présent être finalisé, pour être soumis l’année prochaine. Le chantier pourrait s’achever en 2028. /jhi