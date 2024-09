Le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel réfléchit à l'eau

Le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel accueille La Bibliothèque vers un futur heureux du 3 octobre au 1er décembre. Ce projet, à portée nationale, invite le public à participer à des réflexions, rencontres, ateliers et débats autour de la thématique de l'eau, douce ou salée, et du bien-être.

Ce dispositif a déjà posé ses valises en 2023 au Pavillon du Climat à Zurich en tant que projet pilote, à la galerie d'art Amöbe à Vals (GR) tout l’été, et continuera, après son étape à Neuchâtel, sa route en Suisse, a indiqué lundi le Muséum.

L'association La Bibliothèque vers un Futur heureux, qui crée des expériences communautaires autour de questions fondamentales, et la Fondation Science et Cité, qui encourage le dialogue entre science et société, conjuguent leurs forces autour d'un projet d'envergure nationale. Ce dispositif consiste à créer de manière éphémère un espace de recherche, d'échanges et de contributions de la populatiodouce ou salée et du bien-être.

A Neuchâtel, plusieurs rendez-vous gratuits sont agendés. Les visiteurs pourront notamment participer à un tissage collectif d'une goutte d'eau géante, à un atelier et débat avec l’activiste pour les droits humains colombien Juan Pablo Gutiérrez ou à l'élaboration de maquettes futuristes.

Les ressentis et les idées des participants seront récoltés et communiqués aux autorités locales. Ces données seront ajoutées à celles déjà réunies lors des étapes précédentes du projet. /ATS