Les tourments du docteur Jekyll portés sur scène à Neuchâtel

Quand l’âme humaine oscille entre le bien et le mal. Pour l’ouverture de sa saison, le théâtre de la Maison du concert à Neuchâtel propose, depuis mercredi et jusqu’à dimanche, une adaptation du roman de Stevenson, L’étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Il reste des places.

La mise en scène est l’œuvre de deux Neuchâtelois, Yannick Merlin et Olivier Béguin, issus respectivement du monde du théâtre et du cinéma. Le comédien Yannick Merlin incarne à lui seul Jekyll et Hyde, avec l’aide de projections audiovisuelles créées par son compère. Le double maléfique du docteur prend ainsi vie sur un écran qui s’immisce par moment entre le décor et le public. Le comédien joue sur divers éléments pour marquer la différence entre les deux personnages, comme la posture ou le costume. Hyde est en effet affublé d’un chapeau, d’un foulard et d’un grand manteau sombre. Les spectateurs ont droit à une conférence du docteur Jekyll sur ses expérimentations en matière de dissociation de l’âme, tandis que le personnage de Hyde reste muet. Reportage aux côtés de Yannick Merlin et d’Olivier Béguin :