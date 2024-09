Mise à l'enquête pour Le Clos à Cornaux

Le quartier Le Clos à Cornaux pourrait bientôt s'agrandir. Depuis 2007, la Commune envisage de construire plusieurs appartements avec encadrement ainsi qu'une crèche, au nord de la route des Vergers. Désormais, le projet a pris un nouvel élan depuis que Marti Arc Jura s'en est emparé. Il y a trois semaines, l’entreprise générale déposait une demande de permis de construire. « Initialement, on voulait uniquement construire des appartements », explique Pascal Beuret, directeur de Marti Arc Jura. « Mais il y a un an et demi, le Service de la santé du canton nous a approchés pour créer un EMS, chose qu’on a tout de suite acceptée ».

Chargée de l’aménagement du territoire au Conseil communal de Cornaux, Claudine Salzmann Silva se réjouit de ce projet. Comme elle l’explique, « le rôle de la Commune est d’être la gardienne de la volonté du Conseil général ». En effet, si la Commune de Cornaux reste propriétaire des deux parcelles qui accueilleront les constructions, ce n’est pas elle qui est en charge de son développement, ni de son financement. C’est le développeur, Marti Arc Jura, qui se charge de la recherche d’investissements pour ce projet qui a été devisé entre 25 et 30 millions de francs. Concernant le calendrier des constructions, c’est également la responsabilité de l’entreprise générale. Et comme la conseillère communale le précise, « si tout se passe bien, les travaux pourront débuter au printemps prochain ».