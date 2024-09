La SNCF serre la vis face au surplus de bagages

Les voyageurs ayant l’habitude de prendre le TGV pour une escapade en France voisine devront désormais voyager léger. Depuis lundi, les voyageurs n’ont le droit qu’à deux grands bagages et à un bagage à main, selon les nouvelles règles instaurées par la compagnie de transport. Les contrevenants s’exposent à une amende de 50 euros, qui peut aller au-delà si les valises sont jugées dangereuses ou encombrantes. Après six mois de tolérance, la compagnie française a estimé que ce changement était nécessaire pour des raisons de sécurité et pour permettre une meilleure circulation à l’intérieur des wagons. Nos confrères de France Bleu ont recueilli quelques réactions à la gare TGV de Belfort-Montbéliard.