« Faites-nous rire » : Laura Chaignat veut gagner en précision

La spécialité de Laura Chaignat, s’incruster dans les manifestations de la région incognito. Ou presque. Et pour sa rentrée sur RTN, notre humoriste a choisi le Technical Watchmaker Show pour gagner en précision. Il faut dire que Laura et les timings, c’est pas le grand amour. Et ce n’est pas le seul point qui diverge avec le salon des métiers de la micro technique et des faiseurs de montres.

Voici son compte-rendu tout en humour :