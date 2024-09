Plus de 100 pages pour les 100 ans du Collège musical

Pour ses 100 ans, le Collège musical de La Chaux-de-Fonds s’offre une mélodie de mots et d’images. Photographies, témoignages d’anciens élèves (dont Ariane Haering, pianiste internationale à Salzbourg), historique de l’institution et fiction (de l’écrivain neuchâtelois Thomas Sandoz) jalonnent ce livre d’une bonne centaine de pages. L’ouvrage a été verni ce jeudi à la librairie chaux-de-fonnière Impressions, en présence notamment de la directrice du Collège musical Nathalie Dubois, qui a orchestré cette publication. Les clichés sont de Pablo Fernandez et donnent aussi lieu à une exposition, visible jusqu’au 28 septembre à la librairie.





Rendre la musique accessible à tous

Le credo du Collège musical semble avoir toujours été de rendre la musique accessible à tous. Quelque 400 élèves le fréquentent aujourd’hui dans 15 lieux, dont huit collèges de la ville, entourés de 24 professeurs. La subvention accordée par la Commune à l’institution permet à tous les budgets familiaux d’accéder à ces leçons de musique.

Le journaliste Robert Nussbaum s’est plongé dans les archives. On peut en retenir que les fondateurs, en 1924, avaient surtout besoin de relève pour les fanfares, mais ils ambitionnaient aussi de former de futurs musiciens destinés à « la grande musique ».