Un pan de vie de la société de pêche de Basse-Areuse s'écroule

La pelleteuse est à l’œuvre en ce mercredi sous les yeux de quelques membres de la société des pêcheurs de Basse-Areuse, venus partager une dernière fondue dans leur cabane. Un lieu « idyllique », avec la rivière à droite, le lac quelques mètres en face, là où ils ont partagé tant de bons moments des années durant. Les sentiments s’entremêlent entre fatalisme, dépit, tristesse et colère… Cette cabane tant appréciée sera détruite en début de semaine prochaine, relate le journal hebdomadaire « Littoral Région ». En cause, les travaux de revitalisation de la pointe de l’Areuse entre Boudry et Cortaillod qui ont démarré au début du mois et qui sonnent le glas de leur lieu de partage et de réunion depuis 1930.

Le lien sentimental avec ce petit chalet, appelé « La Puce », est fort pour la soixantaine de membres de la société de pêche de Basse-Areuse qui peinent à accepter cette issue. « On est un peu désemparés », explique son président Stéphane Schick. « Cette cabane, c’est la pièce maîtresse de notre société. Notre lieu de rencontre pour le comité, de la société deux-trois fois par année. Elle a aussi hébergé une école de pêche. »