L’Areuse va revivre

La nature va reprendre sa place à l’embouchure de l’Areuse. Le Canton de Neuchâtel veut réaliser plusieurs aménagements pour développer la biodiversité au bord du cours d’eau. Ce n'est pas le seul but, « sur les berges droites, on va supprimer toutes les stabilisations des berges afin de rétablir cette connectivité entre l’Areuse et les milieux forestiers », explique Johanna Ramos, cheffe de projet à l’office des cours d’eau et des dangers naturels. L’écoulement du cours d’eau va également être modifié pour favoriser l’érosion naturelle. La pointe de l’Areuse va être coupée pour créer une île pour les oiseaux sauvages. Une plateforme d’observation pour le public va également être installée.