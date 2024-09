Pas de dégustation à Neuchâtel pour le jubilé du Non Filtré

Ces dernières années, la dégustation neuchâteloise avait attiré plus de 1'200 personnes. Pour faciliter le déplacement des amateurs de « Nonf » à La Chaux-de-Fonds, les organisateurs ont prévu des navettes. Des bus partiront toutes les demi-heures du centre-ville de Neuchâtel et effectueront également les retours jusqu’à minuit et demi. Grâce à cette offre gratuite, NVT espère qu’environ deux tiers des dégustateurs du Littoral se déplaceront dans les Montagnes neuchâteloises pour l’occasion. « On espère réunir entre 1’500 et 2'000 personnes lors de cette soirée », nous confie Mireille Bühler. Une fête qui devrait aussi proposer de la restauration et une « After » en plus de la traditionnelle dégustation.