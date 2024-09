Tout savoir sur l’abandon de véhicules

Des voitures qui semblent laissées à l’abandon, on en a tous déjà vu. En réalité, un véhicule non immatriculé, même sur terrain privé, est considéré comme abandonné. Le 16 août, le Service de l'Energie et de l'Environnement publiait un avis dans la Feuille officielle du canton, demandant aux propriétaires de cinq véhicules abandonnés de s'annoncer. Faute de quoi, les voitures seraient « éliminées » prévient la publication.

Pour conserver une voiture sur un terrain, il est nécessaire de la bâcher et de l’éloigner de la vue du public, « pour des raisons de bienséance », explique Yves Lehmann, chef du SENE. De plus, le véhicule doit être en état de rouler. Si ce n’est pas le cas, des enjeux environnementaux entrent en compte.