Soulager et prévenir les rhumatismes

« Bien bouger, mieux vivre », c’est le thème de la manifestation publique organisée ce lundi par la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme. L’évènement se tient à l’Espace Gilbert Facchinetti à La Maladière à Neuchâtel dès 16h30. Il fait partie intégrante des journées de la santé de l’entité nationale. Des journées destinées aux personnes atteintes d’une maladie rhumatismale, à leur entourage ou à titre préventif pour le grand public. Les personnes présentes pourront participer à deux initiations de gymnastique douce avec des physiothérapeutes et suivre l’exposé d’un médecin-rhumatologue, spécialiste du sport. Il faut dire que le sport est une des clés pour prévenir et soulager les rhumatismes, comme l’a expliqué lundi dans La Matinale Christiane Zenklusen, doctoresse en rhumatologie et présidente de la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme. « Le sport, et l’activité physique en général, permet de renforcer les muscles, d’éviter les raideurs articulaires, d’augmenter la force, l’équilibre. (…) Ça permet également de lubrifier les articulations. On produit du liquide synovial qui vient nourrir les cartilages. Donc ça fait partie des moyens très importants pour lutter contre les problèmes articulaires. » Mais attention, tous les sports ne sont pas recommandés. « Si on souffre de douleurs articulaires, il faut privilégier les activités douces et répétitives », comme la marche, le vélo, la natation ou encore le yoga. /lgn-sma