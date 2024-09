Semaine Suisse du Goût : les élèves du Locle aux fourneaux

La fête du goût ne s'arrête pas là

Du 12 au 22 septembre, le canton de Neuchâtel battera au rythme de la 24e édition de la Semaine suisse du Goût. Cet événement national, qui promeut la diversité culinaire et la qualité des produits du terroir, s’invite cette année dans la région avec un programme qui se veut riche et varié. Entre ateliers de découverte, rencontres avec des producteurs locaux, balades gourmandes et démonstrations culinaires, l’objectif est clair pour Pierre-Emmanuel Buss, président du comité neuchâtelois de la Semaine Goût : « sensibiliser le public à l’importance d’une alimentation durable, locale et de saison. »